Palmeiras empresta Allione ao Bahia e ganha prioridade por Zé Rafael

O Bahia anunciou o retorno do meia Agustin Allione por meio de seu site oficial nesta sexta-feira. Na negociação com o clube de Salvador, o Palmeiras garantiu o direito de prioridade para eventualmente contratar o meio-campista Zé Rafael, um dos destaques da equipe na última temporada.

Durante os próximos dois anos, antes de aceitar uma proposta por Zé Rafael, o Bahia assumiu o compromisso de consultar o Palmeiras. Se o clube alviverde ao menos igualar a pedida do concorrente, assegura a contratação do meio-campista de 24 anos de idade.

Allione assinou contrato de empréstimo com o Bahia até o final da temporada de 2018. O jovem meia argentino defendeu o clube durante 2017 e agradou: conquistou a Copa do Nordeste e alcançou três gols e 12 assistências em 43 jogos disputados.

O técnico Roger Machado manifestou o interesse de aproveitar Allione no Palmeiras nesta temporada e o jogador se reapresentou normalmente. No entanto, a contratação do renomado meia Gustavo Scarpa, tratada como uma boa oportunidade de mercado, diminuiu as possibilidades do argentino na Academia de Futebol.

Zé Rafael, capaz de atuar tanto no meio de campo como de ponta, foi um dos destaques do Bahia na última temporada. Aos 24 anos, o jogador atraiu o interesse de alguns clubes, entre eles o Corinthians, mas permanecerá a serviço do Bahia, pelo menos por enquanto.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Pela quarta rodada do torneio estadual, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.