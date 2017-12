Palmeiras e Galo acertam troca de Marcos Rocha por Róger Guedes

Marcos Rocha é o novo lateral direito do Palmeiras para 2018. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o atleta já acertou contrato com o Verdão, que, como contrapartida, enviará Róger Guedes ao Atlético-MG.

A negociação será válida por empréstimo de uma temporada no caso dos dois atletas. Róger Guedes chega ao Galo com valor de compra pré-fixado e o aval do BMG de que o Alvinegro poderá contratá-lo caso o atleta mostre um bom futebol durante o ano.

O Atlético-MG ainda quer incluir outro jogador na negociação. A equipe mineira solicitou a inclusão de João Pedro, mas o jogador é visto com bons olhos pela comissão técnica de Roger Machado. Assim, o Alviverde tenta acrescentar no negócio o também lateral direito Fabiano, que não está nos planos do clube. O Galo, no entanto, prefere o meia Raphael Veiga.

O Palmeiras detém 25% dos direitos econômicos de Róger Guedes. A outra parte pertence ao Criciúma. O atacante entrou na lista de atletas a deixarem o Palestra Itália após um ano conturbado em que chegou a treinar separado por cobranças do restante do elenco em relação à sua postura, teve um entrevero com Felipe Melo, foi alvo de um trote pesado na Academia de Futebol e caiu muito de rendimento.

As diretorias das duas equipes já negociaram outras duas vezes nesta janela: Arouca e Erik já foram mandados para Belo Horizonte, também por empréstimo.