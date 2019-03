Palmeiras divulga novo uniforme azul em homenagem à Libertadores de 1999

O Palmeiras apresentou aos torcedores o novo uniforme exclusivo para a disputa da Copa Libertadores de 2019. A camisa, desenvolvida pela Puma, é uma edição comemorativa dos 20 anos do título da competição continental de 1999 e sua cor azul foi inspirada no uniforme utilizado pelo goleiro Marcos, grande herói da equipe naquele torneio. A estreia da nova camisa será nesta terça-feira, na partida contra o Melgar-CHI, que acontecerá no Allianz Parque, às 19h15.

Na conquista de 1999, Marcos brilhou na disputa das quartas de final contra o Corinthians e a partir de então ganhou a alcunha de “São Marcos”. Para o presidente Maurício Galiotte, aquela decisão está entre os momentos mais memoráveis da história do clube.

“Olhar para o futuro reverenciando seu passado de glórias é um traço cultural do Palmeiras e de sua torcida. Dentre tantas conquistas, a Libertadores de 1999 tem grande relevância. As imagens do Marcos comemorando, correndo de braços abertos, visitam a memória do palmeirense reiteradamente”, recordou o presidente do Verdão.

“A nova camisa é o exemplo perfeito desta conduta Alviverde, ao homenagear um dos momentos mais importantes da história palmeirense em um produto tecnológico, de alta qualidade e que contribui com a performance dos nossos atletas”, completou Galiotte.

O novo uniforme azul estará disponível para venda a partir desta terça-feira em uma versão especial que custará R$ 799. No kit, que será produzido de maneira limitada e vendido na loja oficial do Palmeiras e no site da Puma, trará a camisa autografada pelas mãos do próprio Marcos e um texto do jornalista Mauro Beting sobre o título de 1999 impresso na tampa da caixa. Além disso, o conjunto trará uma gravura produzida pelo artista gráfico Rodrigo Branco, que relembra o momento que Marcos corre de braços abertos em direção à torcida para comemorar a conquista.

A camisa em sua versão tradicional estará disponível ao torcedor a partir do dia 7 de abril. O uniforme estará à venda por R$ 249,90 do tamanho P ao 3GG adulto; por R$ 229,90 do 8 ao 16 infantil; e por R$ 229,90 do PP ao GG feminina.