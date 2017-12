Palmeiras destaca enea e deseja feliz Natal com Prass, Dudu e Mina

O Palmeiras destacou o eneacampeonato brasileiro ao desejar feliz Natal aos torcedores nesta segunda-feira. Por meio de seus perfis em redes sociais, o clube ainda publicou um vídeo com a participação de Fernando Prass, Willian, Dudu, Keno e Mina para celebrar a data.

“Feliz Natal para a família que tem uma árvore com mais estrelas que todas as outras”, diz o perfil oficial do Palmeiras no Twitter. O post é acompanhado pela imagem de uma árvore enfeitada com estrelas douradas de números 60, 67 (2x), 69, 72, 73, 93, 94 e 16.

O Palmeiras conquistou a Taça Brasil (1960 e 1967), o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e o Campeonato Brasileiro (1972, 1973, 1993, 1994 e 2016). Com todos os títulos unificados pela CBF, o clube alviverde se orgulha do status de eneacampeão brasileiro.

Já o vídeo publicado pelo clube, com pouco mais de 1 minuto de duração, conta com a participação de atletas. Willian deseja que 2018 seja “repleto de conquistas e vitórias”, enquanto Fernando Prass pede: “Vamos unidos para mais um ano. Contamos com seu apoio”.