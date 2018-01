Palmeiras desistiu de David para dar espaço a Artur e Allione

A temporada do Palmeiras ainda está no começo, mas o meia Allione e o atacante Arthur já estão com moral na Academia de Futebol. Retornando de empréstimos em 2017, a dupla foi reintegrada a pedido da comissão técnica, e teve a utilização assegurada pela diretoria, que desistiu da contratação de outros atletas para dar espaço aos jogadores.

Reforço do Cruzeiro, David foi um dos alvos do Palestra nesta janela de transferências. O atacante de 22 anos foi um dos destaques do Vitória no último Campeonato Brasileiro e tinha negociações avançadas com o Palmeiras. No entanto, o clube entendeu que, se contratasse o atleta, tiraria espaço de Arthur e Allione nesta temporada.

Em 2017, Arthur viveu seu primeiro grande ano como jogador profissional. Cria da base palmeirense, o jovem atacante de 19 anos brilhou com a camisa do Londrina na Série B, quase levando o clube paranaense de volta à elite do futebol brasileiro – terminou na 5ª colocação.

Campeão da Primeira Liga com o Tubarão, Artur foi titular em toda a sua passagem pelo clube. No Londrina, foram 39 partidas, todas como titular, oito tentos anotados e 10 assistências. Como garçom, seus números só não superaram D’Alessandro, do Internacional, que também deu 10 passes para gol.

Vinculado ao Palmeiras até junho de 2019, Allione foi emprestado ao Bahia até o final de 2017. Pelo time tricolor, o meia de 23 anos participou do título da Copa do Nordeste e da campanha que terminou com a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

No torneio nacional, Allione foi o líder de assistências do Tricolor com sete passes para gol. O número o deixou como o quarto melhor do quesito no Brasileiro, ao lado de mais três jogadores com o mesmo número (os recordistas são Bruno Henrique, do Santos, e Gustavo Scarpa, do Fluminense, com 11). No ano, foram 42 jogos, três gols e 12 assistências.