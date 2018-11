Palmeiras desembarca no RJ, e flamenguista ouve “cheirinho!”

Com chance de ganhar o Campeonato Brasileiro de forma antecipada, o Palmeiras desembarcou no Aeroporto do Galeão durante a tarde deste sábado. Antes da chegada dos atletas, torcedores alviverdes que aguardavam no local brincaram com um rival flamenguista.

O elenco veio em peso ao Rio de Janeiro, incluindo atletas que não costumam ser relacionados, casos de Nico Freire, Pedrão e Vitinho. Recebidos pela torcida aos gritos de “seremos campeões!”, os jogadores passaram rapidamente pelo saguão e seguiram para o ônibus que esperava logo na saída – no caminho, posaram para uma série de fotos com os fãs.

Instantes antes do desembarque dos jogadores palmeirenses, um homem trajado com a camisa do Flamengo surgiu no saguão do aeroporto e foi recebido pelos torcedores alviverdes aos gritos de “Cheirinho! Cheirinho!”. Após a surpresa inicial, o rubro-negro sorriu e saiu do caminho que seria percorrido pelos atletas.

A duas rodadas do final do Campeonato Brasileiro, apenas dois clubes brigam pelo título. Com 74 pontos ganhos, o Palmeiras detém a primeira colocação do torneio nacional. O Flamengo, vice-líder, tem 69, enquanto Internacional (65) e Grêmio (62) completam o G4.

O confronto entre Palmeiras e Vasco está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio de São Januário. Para conquistar o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, o time alviverde depende de uma vitória diante do ameaçado adversário.

No Estádio do Mineirão, em mais uma partida marcada para as 17 horas de domingo, o Flamengo encara o Cruzeiro. Se o time rubro-negro não ganhar, o título brasileiro fica com o Palmeiras, independentemente do resultado do confronto com o Vasco, em São Januário.