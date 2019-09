Palmeiras defende liderança do Brasileiro Sub-20 nesta quarta

O Palmeiras sub-20 encontra o Grêmio nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O alviverde está invicto há nove jogos e, além de defender a sequência positiva, também deseja manter a liderança da competição.

A primeira posição da tabela veio na última rodada, com vitória em cima da Ponte Preta. Com o resultado, o Verdão somou 29 pontos e abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, que enfrenta a Chape também nesta quarta, no mesmo horário.

Para o duelo, o time será comandado pelo auxiliar do Sub-20, Gilmey Aymberê, já que o treinador Wesley Carvalho está inteiramente na comissão técnica do profissional após a demissão de Luiz Felipe Scolari. Mano Menezes, contratado nesta terça, ainda não assumiu.

Participam do Brasileiro Sub-20 os 20 melhores clubes no ranking da CBF. A primeira fase será em formato de pontos corridos em turno único, sendo que os oito melhores avançam para as quartas de final após 19 rodadas. O Verdão é o atual campeão e bateu o Vitória na final em 2018, por 5 a 2, fazendo a festa dos mais de 22 mil torcedores que foram ao Allianz Parque.

Por ter vencido a Copa do Brasil Sub-20 neste ano, o Verdão já assegurou sua vaga na Supercopa Sub-20 – confronto entre os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil, em dezembro. Caso conquiste também o Brasileiro, o clube garante automaticamente a vaga para a Libertadores Sub-20 do ano que vem, caso o torneio seja organizado pela CONMEBOL.