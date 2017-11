Palmeiras dará ingressos para finais do sub-11 e sub-15 no Palestra Itália

O torcedor do Palmeiras poderá acompanhar clássicos contra Santos e São Paulo de graça neste sábado. No Palestra Itália, a equipe sub-11 e sub-15 do Verdão disputarão o título do Campeonato Paulista às 14h e 16h, respectivamente.

O Verdão disponibilizará os ingressos para os torcedores, e a retirada será realizada nas bilheterias do Portão A da arena (Rua Palestra Italia), entre quinta (23) e sexta (24), das 10h às 17h, e sábado (25), das 10h às 16h45 – cada palestrino poderá retirar até dois ingressos (mediante apresentação de identidade com foto). No dia dos duelos, a entrada dos palmeirenses acontecerá pelo Portão A. Os jogos serão com torcida única do Palmeiras.

O Sub-11 está invicto e largou na frente do Santos no primeiro jogo, disputado no CT Rei Pelé, na última semana. Em sua quarta final consecutiva no Paulista Sub-11, os garotos palmeirenses venceram de virada, por 2 a 1, e podem empatar ou até perder por um gol de diferença para ficar com a taça. A categoria é a atual bicampeã do Paulista (2015 e 2016).

Já a equipe Sub-15 do Palmeiras também é a atual campeã do Paulista e busca o bicampeonato. Jogando fora de casa na partida de ida, no CT de Cotia, o Verdão empatou em 0 a 0 com o São Paulo e depende no mínimo de mais um empate para levantar a taça. Após jogar diversas rodadas desfalcado de atletas na Seleção Brasileira Sub-15, o time vai completo à final.

O Verdão chegou à decisão do estadual com a melhor campanha no geral e, por isso, tem a vantagem: são 27 vitórias, dois empates e duas derrotas, com 121 gols marcados e somente 12 sofridos. No ano passado, o Sub-15 do Palmeiras superou o Santos na final justamente por ter melhor campanha, após empates em 2 a 2 na Vila Belmiro e 3 a 3 em São José dos Campos.

A base do Palmeiras faz história em 2017 e chegou à final do Paulista com as cinco categorias juntas pela primeira vez. Além do Sub-11 e do Sub-15, o Sub-17 disputa o segundo jogo contra a Ponte Preta no sábado (25), às 11h, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP, após vencer o confronto de ida por 2 a 1 – o Verdão precisa no mínimo do empate para ficar com a taça.

Também no sábado (25), o Sub-20 faz o primeiro jogo da final contra a Ponte Preta, às 18h, em Americana-SP. A última decisão será no domingo (26), quando o Sub-13 encara o Corinthians, no Parque São Jorge, às 10h30 (o Verdão venceu o duelo de ida por 4 a 3 e joga pelo empate). Além dos Paulistas, o Palmeiras está na final da Copa do Brasil Sub-17, contra o Corinthians.