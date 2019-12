Palmeiras dá adeus à Copa RS com nova derrota

O Palmeiras perdeu por 3 a 0 para o América de Cali, da Colômbia, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, nesta segunda-feira, pela 5ª rodada do grupo C da Copa RS e está desclassificado.

Entrando na partida já sem chances de avançar, o Verdão se deixou levar e foi presa fácil para os colombianos. Hinestroza, Moreno e Cortez marcaram os gols da partida.

Sem nenhuma vitória e apenas um ponto, o Alviverde se despede da competição na lanterna da chave. Já o América se classifica na vice-liderança e enfrentará o Athletico Paranaense na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, pelas quartas de final.