Palmeiras coroa semana perfeita com três tabus quebrados

A semana foi perfeita para o Palmeiras. Em seis dias, o Verdão quebrou três tabus históricos, se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro e classificou à semifinal da Copa Libertadores da América.

O primeiro passo foi dado com a vitória do último domingo sobre o Cruzeiro, encerrando um jejum de dez jogos sem triunfar sobre a Raposa. Antes do resultado obtido no Pacaembu, o último triunfo alviverde sobre os mineiros havia acontecido em 26 de agosto de 2015, na vitoriosa campanha do Alviverde na Copa do Brasil.

Na quarta-feira, o Palestra venceu o Colo-Colo por 2 a 0 no Allianz Parque, repetindo resultado obtido em Santiago. As vitórias garantiram a classificação alviverde para a semifinal da Libertadores pela primeira vez desde 2001.

De lá para cá, o Verdão disputou o maior torneio das Américas em 2005, 2006, 2009, 2013, 2016 e 2017. A melhor campanha no período havia sido em 2009, quando a equipe caiu nas quartas de final diante do Nacional-URU após empates por 0 a 0 no Uruguai e 1 a 1 no Palestra Itália.

Por fim, para coroar a semana, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi, encerrando jejum de 16 anos na casa tricolor. De quebra, o triunfo isolou o Verdão na ponta da tabela do Brasileiro com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado Internacional.

“O tabu não importa, nossa motivação é vestir a camisa do Palmeiras, não tem motivação maior. Mas vencer no Morumbi representa muito para nós. Eu lembro que no ano passado tocaram valsa… Que é como tem de ser no futebol. Faz parte essa brincadeira, quem está ganhando te zoa, quem está perdendo tem de aprender a ser zoado”, afirmou o volante Felipe Melo.

Para seguir em grande fase, o Palmeiras encara o Grêmio neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Felipe Melo e Victor Luis não irão para o jogo.