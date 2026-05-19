Palmeiras vence Corinthians e seca Vasco pela ponta do Brasileiro sub-20

Nesta terça-feira, o Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians por 1 a 0, no Estádio da Fazendinha, em São Paulo (SP), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Palmeiras, que começou a rodada em segundo, vai a 31 pontos e assume a liderança da competição. O Vasco da Gama ainda pode retomar a primeira colocação nesta rodada. Para isso, o Cruzmaltino precisa vencer o América-MG nesta quinta, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro. O Corinthians, por sua vez, segue com 18 pontos e é o 10º.

⚫⚪ CORINTHIANS 0 X 1 PALMEIRAS 🟢⚪

🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 13

🏟️ Local: Estádio da Fazendinha, São Paulo (SP)

📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Gols

⚽ Heittor, aos 24' do 2ºT (Palmeiras)

Como foi o jogo

Aos 37 minutos de jogo, Pellegrin acertou o braço no rosto de Coutinho, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Corinthians com um jogador a menos. O Palmeiras teve a melhor chance do primeiro tempo aos 49, quando Fabiano recebeu cruzamento de João Gabriel na área e cabeceou para a defesa do goleiro Matheus.

No segundo tempo, aos 24, Kidani cruzou para a área e Heittor, de cabeça, marcou o gol que deu a vitória ao Alviverde.

Próximos jogos

⚫⚪ Corinthians ⚪⚫

⚔️ Jogo: RB Bragantino x Corinthians

🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 14

📅 Data: 28 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: CT Red Bull Bragantino, Atibaia (SP)

🟢⚪ Palmeiras 🟢⚪

⚔️ Jogo: Fortaleza x Palmeiras

🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 14

📅 Data: 27 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: CT Ribamar Bezerra, Maracanaú, CE