Palmeiras conversa com Adidas por renovação, afirma presidente

Ao contrário do que a imprensa tem noticiado nos últimos dias, Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, assegurou que as conversas pela renovação de contrato com a Adidas estão acontecendo. Rumores apontam que a fornecedora de material esportivo não estaria interessada em prolongar o vínculo com o clube, que se encerra em dezembro de 2018, e que a negociação se encontraria travada até o momento.

“Estamos em negociação com a Adidas, não há uma definição. Nossa pedida sempre é aumentar, estamos negociando, vamos ver as possibilidade. Estamos em negociação. Tudo o que foi ventilado nesta semana não procede”, afirmou, em entrevista concedida durante evento na Federação Paulista de Futebol, nesta terça-feira.

Como o próprio mandatário confirma, o Palmeiras estaria interessado em aumentar o rendimento da parceria por temporada, o qual gira em torno de R$ 20 milhões atualmente. A Adidas patrocina o Verdão desde 2006, quando substituiu a Diadora no uniforme alviverde. A Puma seria a principal candidata ao posto da marca alemã para 2019.