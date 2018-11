Palmeiras contrata Mayke em definitivo por cinco temporadas

Além do título brasileiro de 2018, o torcedor palmeirense tem mais um motivo para comemorar. Nesta quarta-feira, dia 28, o clube acertou a contratação em definitivo do lateral-direito Mayke, que estava emprestado do Cruzeiro. O vínculo será válido por cinco temporadas. A negociação estava bem encaminhada desde outubro.

Mayke chegou ao Palmeiras em 2017 e, desde então, disputou 60 partidas, sendo 34 delas somente nesta temporada. Isso se deve a dois fatos: a lesão do considerado titular Marcos Rocha e também o crescimento do próprio jogador nas mãos de Luis Felipe Scolari, que chegou à equipe em julho. Na campanha do título do Brasileirão, Mayke atuou em 19 das 37 rodadas possíveis.

É válido lembrar, também, que o lateral se envolveu em uma briga na semifinal da Copa do Brasil contra seu agora ex-clube, o Cruzeiro. Na ocasião, Mayke trocou socos com Sassá, da Raposa, e ambos foram punidos pela CBF. O Cruzeiro acabou passando para a final, quando foi campeão em cima do Corinthians.

Com a contratação definitiva, o Palmeiras mantém um jogador importante em seu elenco, ainda mais com o possível retorno de Marcos Rocha ao Atlético-MG, algo que vem sendo ventilado há meses. Além deles, o volante Jean já foi improvisado por ali.

Esta foi a primeira movimentação de Alexandre Mattos para o próximo ano. O diretor de futebol renovou seu contrato com o clube na última terça-feira.