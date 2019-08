Palmeiras consegue efeito suspensivo e Felipe Melo poderá enfrentar Flamengo

Punido em quatro jogos de suspensão por uma cotovelada no atacante Lucca, do Bahia, Felipe Melo poderá entrar em campo no próximo domingo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) comunicou o Palmeiras, nesta terça-feira, que foi aceito o pedido de efeito suspensivo do meio-campista para o duelo.

Felipe Melo cumpriu apenas um dos quatro jogos de punição até o momento. O volante ficou de fora do empate em 1 a 1 contra o Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores, Palmeiras e Grêmio se enfrentam novamente nesta terça, às 21h30, no Pacaembu. Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, em Porto Alegre, o Verdão tem a vantagem do empate no confronto.

Por sua vez, Felipe Melo não poderá jogar a decisão por também ter sido expulso nos 90 minutos inicias.