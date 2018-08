Palmeiras comemora “Marcos Day” e exalta ídolo eterno

O Palmeiras fez questão de deixar a sua homenagem ao ex-goleiro Marcos, que completa neste sábado 45 anos. Através das redes sociais, o clube de Palestra Itália instigou os seus torcedores a sempre recordar com carinho o “Marcos Day”.

“Declaramos oficialmente que, a partir de hoje, todo dia 4 de agosto é o #MarcosDay! Vamos usar a hashtag para parabenizá-lo, lembrar seus feitos e milagres, mandar fotos e toda a homenagem que ele merece. Bora?”, apontou o clube alviverde.

Marcos é considerado um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Visto como um Santo, ele foi o grande destaque da conquista da Copa Libertadores da América em 1999, além de faturar outros títulos importantes no clube. Pela Seleção Brasileira, brilhou no pentacampeonato mundial em 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Atualmente, Marcos prioriza a carreira como empresário. Primeiro, fez um clube de cerveja com a sua marca. Recentemente, também lançou uma linha de carnes.