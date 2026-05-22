Palmeiras chega ao Rio com novidade para enfrentar o Flamengo; veja time provável

O Palmeiras chegou ao Rio de Janeiro no início da noite desta sexta-feira. A equipe de Abel Ferreira entra em campo no sábado para enfrentar o Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h (de Brasília). Para o duelo, Abel Ferreira contará com o meia-atacante Felipe Anderson.
O camisa 7 viajou com o elenco e volta a ficar à disposição da equipe. Ele havia sofrido uma lesão na coxa esquerda no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no último sábado, pelo Brasileirão, marcando o gol palmeirense. Assim, ele foi desfalque na derrota para o Cerro Porteño, na Libertadores, na quarta-feira.
Diante da Raposa, Felipe Anderson fazia seu segundo jogo como titular de forma consecutiva. No anterior, havia marcado um gol e dado duas assistências no triunfo por 4 a 1 diante do Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil, resultado que garantiu o Palmeiras nas oitavas.
Além de Felipe Anderson, Abel contará com Allan, que cumpriu suspensão na última rodada do Brasileirão.
Por outro lado, o treinador seguirá lidando com outras baixas. Ainda seguem fora: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).
Dessa forma, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan; Mauricio (Felipe Anderson), Jhon Arias e Flaco López.
Situação do Palmeiras
Palmeiras e Flamengo brigam pela ponta do Brasileirão. O Verdão não perde a liderança da competição mesmo em caso de derrota, mas pode ver o Rubro-Negro encostar na tabela. Neste momento, o Alviverde é o primeiro colocado com 35 pontos, seguido da equipe carioca, que soma 31 pontos.
Próximo jogo
Jogo: Flamengo x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
