Palmeiras chega ao Paraguai para enfrentar o Cerro pela Libertadores

Nesta terça-feira, o Palmeiras desembarcou em solo paraguaio para o duelo contra o Cerro Porteño, que acontece na noite desta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

Llegamos a Asunción 🇵🇾📍 pic.twitter.com/qawLuOWtOD — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 28, 2026

Desfalques

Todo o elenco do Verdão viajou para a capital paraguaia, exceto Paulinho, em transição física, Vitor Roque e Piquerez, em recuperação de cirurgia após lesões no tornozelo. Em contrapartida, o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, retorna ao time e está à disposição do técnico Abel Ferreira.

Provável escalação

Desta forma, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.

Ficha técnica

🔴🔵 Cerro Porteño x Palmeiras 🟢⚪

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Local: General Pablo Rojas, em Assunção (Paraguai)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp