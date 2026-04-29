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Palmeiras chega ao Paraguai para enfrentar o Cerro pela Libertadores

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Foto: Divulgação / Palmeiras
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 23:05

Nesta terça-feira, o Palmeiras desembarcou em solo paraguaio para o duelo contra o Cerro Porteño, que acontece na noite desta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

Desfalques

Todo o elenco do Verdão viajou para a capital paraguaia, exceto Paulinho, em transição física, Vitor Roque e Piquerez, em recuperação de cirurgia após lesões no tornozelo. Em contrapartida, o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, retorna ao time e está à disposição do técnico Abel Ferreira.

Provável escalação

Desta forma, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.

Ficha técnica

🔴🔵 Cerro Porteño x Palmeiras 🟢⚪

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)
Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: às 21h30 (de Brasília)
Local: General Pablo Rojas, em Assunção (Paraguai)

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