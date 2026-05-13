Palmeiras chega a Londrina e é recebido com festa da torcida para jogo da Copa do Brasil

O Palmeiras chegou a Londrina nesta terça-feira, véspera do jogo decisivo contra o Jacuipense-BA, com alguns desfalques. Na chegada ao hotel, a delegação foi recebida com festa da torcida palmeirense. Além do técnico Abel Ferreira, diversos jogadores, como Ramón Sosa, Flaco López e Gustavo Gómez, pararam para tirar fotos com torcedores, autografar camisas e retribuir o carinho.

Abraços, fotos, sorrisos e autógrafos 📸✍️ O Patrão foi muito bem recebido pela #FamíliaPalmeiras em Londrina! 💚 pic.twitter.com/7nlOXsk5nx — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 12, 2026

O treinador terá dor de cabeça para montar a equipe para o confronto válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café.

Além de não contar com os laterais esquerdos Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Arthur (transição física) e Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), o Verdão sofreu mais duas baixas: Andreas Pereira (trauma na região lombar) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita).

Enquanto isso, Allan, que apresentou mialgia na panturrilha esquerda, deve ser preservado. A tendência é que Paulinho também volte a ser desfalque. O atacante, em controle de carga, ganhou minutos nos três últimos jogos, e não participou do treino desta terça-feira.

Situação do Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras tem boa vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição. Na partida de ida, que aconteceu no Allianz Parque, no dia 23 de abril, o Verdão venceu por 3 a 0, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson.

Detalhes do jogo

Jogo: Jacuipense x Palmeiras

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de volta)

Data e horário: 13 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)