Palmeiras x Cerro Porteño pela Libertadores: onde assistir, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira para enfrentar o Cerro Porteño-PAR, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo?

TV : TV Globo e ESPN

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: Disney+ Youtube : Ge TV

: Ge TV Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras entra em campo defendendo uma invencibilidade de 17 jogos na temporada, somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No último domingo, o time comandado por Abel Ferreira empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, na Arena Crefisa Barueri, pela 16ª rodad ado Brasileirão. Com o resultado, se manteve na liderança da tabela, com 35 pontos, cinco a mais que o Flamengo.

Já na Libertadores, o Palmeiras lidera o Grupo F, com oito pontos conquitados, apenas um a mais que o próprio Cerro Porteño. Assim, o Verdão entra em campo numa briga direta pela ponta da chave e pode carimbar a vaga nas oitavas de final em caso de triunfo, com uma rodada de antecedência.

Por sua vez, o Cerro Porteño vive sequência negativa no Campeonato Paraguaio. Desde a última vitória, em 4 de abril, empatou quatro jogos e perdeu dois. No entanto, figura no segundo lugar da tabela, com 39 pontos, cinco a menos que o líder Libertad.

O seu apoio faz a diferença! No duelo contra o Cerro Porteño-PAR, amanhã, chegaremos à marca de 💯 jogos em casa pela #Libertadores! ⚽💚 pic.twitter.com/DJfRsssY71 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 19, 2026

Estatísticas

O Palmeiras está invicto na Libertadores. Até o momento, são dois empates (Junior Barranquilla e Cerro Porteño) e duas vitórias (Sporting Cristal, em casa e fora) na competição. Além disso, são três gols marcados e três sofridos. Enquanto isso o Cerro tem dois triunfos (Junior Barranquilla), um empate (Palmeiras) e uma derrota (Sporting Cristal).

Palmeiras na temporada

Jogos: 34

Vitórias: 23

Empates: 8

Derrotas: 3

Gols marcados: 56

Gols sofridos: 26

Artilheiro: Flaco López, com 13 gols

Cerro Porteño na temporada

Jogos: 24

Vitórias: 12

Empates: 6

Derrotas: 6

Gols marcados: 31

Gols sofridos: 21

Artilheiro: Cecílio Domínguez, com 5 gols

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Palmeiras x Cerro Porteño: histórico do confronto

Palmeiras e Cerro Porteño já se enfrentaram em 17 oportunidades. O retrospecto aponta para um favoritismo para o Verdão, que soma 10 vitórias, contra duas dos paraguaios. Além disso, há outros cinco empates, incluindo o do último compromisso, no dia 29 de abril.

Na oportunidade, o duelo terminou com um placar de 1 a 1, pela terceira rodada, com gol de Jhon Arias.

Prováveis escalações

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira ganhou dois desfalques: Felipe Anderson e Ramón Sosa, que saíram lesionados do jogo contra o Cruzeiro. Por outro lado, Allan, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição. Com isso, uma vaga fica aberta no ataque, e deve ser preenchida por Mauricio.

🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito), Felipe Anderson (lesão muscular na coxa esquerda) e Ramón Sosa (lesão no tornozelo esquerdo).

🔴🔵 Provável escalação do Cerro Porteño

Martín Arias, Quintana, Velázquez e Matías Pérez; Iturbe, Jorge Morel, Wílder Viera, Fabrício Domínguez e Chaparro; Jonatán Torres e Vegetti.

Técnico: Ariel Holan

Desfalques: Riveros, Giménez e Aguayo (lesionados)

Arbitragem de Palmeiras x Cerro Porteño

Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Ficha técnica

🟢⚪ Palmeiras x Cerro Porteño 🔴🔵

Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)

Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Cerro Porteño

Jogo: Cerro Porteño x Rubio Ñú

Competição: Campeonato Paraguaio (22ª rodada)

Data e hora: 24 de maio de 2026 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)