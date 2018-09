Palmeiras celebra 76ª aniversário da histórica Arrancada Heroica

A Sociedade Esportiva Palmeiras entrou em campo com seu nome atual pela primeira vez em 20 de setembro de 1942. Exatos 76 anos depois, por meio de seus perfis em redes sociais, o clube celebra mais um aniversário da histórica Arrancada Heroica.

Obrigado a abandonar o nome Palestra Itália no contexto da Segunda Guerra Mundial, o nascente Palmeiras bateu o São Paulo por 3 a 1 na partida que decidiu o Campeonato Paulista 1942 e viu o adversário deixar a disputa no Pacaembu durante o segundo tempo.

Na semana em que a Arrancada Heroica completa 76 anos, o perfil do Palmeiras no Twitter trocou o escudo atual pelo do Palestra Itália. Nas redes sociais, o clube lembrou protagonistas do episódio, como os ex-jogadores Oberdan Cattani, Waldemar Fiúme e Junqueira, todos homenageados com bustos na sede social.

Não dá para falar de #ArrancadaHeroica sem falar deles: Waldemar Fiúme (meia), Oberdan Cattani (goleiro) e Junqueira (zagueiro). Verdadeiros heróis do título do Paulista de 1942, eles estão eternizados na nossa história e foram homenageados com bustos. pic.twitter.com/Xc9KsH4mI9 — SE Palmeiras (@Palmeiras) 19 de setembro de 2018

Já o moderno Centro de Excelência, inaugurado em 2017 nas dependências da Academia de Futebol, foi batizado em homenagem ao capitão Adalberto Mendes. O integrante do exército, figura chave em 1942, também ganhou uma estátua em sua homenagem no local.

O Palmeiras entrará em campo na noite desta quinta-feira. Inspirado pela Arrancada Heroica, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari encara o Colo-Colo às 21h45 (de Brasília), no Estádio Monumental, pelas quartas de final da Copa Libertadores.