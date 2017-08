Palmeiras cede Tobio por empréstimo ao Rosario Central

Encostado no Palmeiras, o zagueiro Tobio não demorou muito para ter seu destino definido. Nesta quinta-feira, o Verdão acertou o empréstimo do atacante ao Rosario Central, da Argentina. O contrato será válido por um ano, com opção de compra ao final do vínculo.

O zagueiro esteve recentemente no Boca Juniors, também em contrato de empréstimo junto ao Palmeiras. O defensor foi destaque no clube xeneize, que inclusive foi pressionado por sua torcida para que Tobio fosse contratado. Apesar dos pedidos, a equipe acabou não realizando a oferta por possuir outras prioridades no elenco.

Tobio chegou ao Palmeiras no ano de 2014, como uma indicação do até então técnico do Palmeiras Ricardo Gareca, com quem havia trabalhado no Vélez Sarsfield em 2008. O defensor, porém, perdeu espaço e passou grande parte do ano de 2015 no banco de reservas do Verdão. No total foram 33 jogos disputados, com um gol anotado.

Nos últimos dias, Tobio esteve presente na Academia de Futebol do Palmeiras para realizar um treinamento separado do restante do elenco. O zagueiro inclusive apareceu em uma foto com Felipe Melo, afastado do elenco alviverde. Na imagem, os dois exibem camisas de Inter de Milão e Boca Juniors com seus respectivos nomes.