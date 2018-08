Palmeiras busca primeira vitória com Felipão em caminhada pelo bi da América

Nesta quinta-feira, o Palmeiras faz sua primeira partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, às 21h45 (de Brasília). A partida será a terceira de Luiz Felipe Scolari no comando do clube.

Após dois empates consecutivos sem gols, o Verdão espera balançar as redes pela primeira vez com o pentacampeão mundial dirigindo a equipe pela terceira vez. Ao contrário da Copa do Brasil, o gol como visitante serve como critério de desempate e os palmeirenses tem consciência de sua importância.

“Em jogos de mata-mata, principalmente fora de casa, você precisa tentar fazer gol, isso faz uma grande diferença. Jogando aqui dentro, o Cerro é uma equipe muito forte. Precisamos jogar bem pertinho, bem concentrado por 90 minutos, para levar um grande resultado e jogar mais tranquilo no segundo jogo”, afirmou o zagueiro Edu Dracena.

Melhor campanha da primeira fase da competição, o Alviverde tem como única vantagem decidir o duelo de volta, no dia 30 de agosto, no Allianz Parque. Para chegar ao duelo necessitando apenas de um empate, o Palestra precisa vencer nesta quinta e superar os desfalques de Marcos Rocha, Willian e Thiago Martins.

“Lógico que gostaríamos de contar com todos e o nosso treinador definir a melhor equipe. Mas os que estão aqui também têm competência e qualidade. Para chegarmos aos nossos objetivos, precisamos que todos estejam 100% para as decisões que teremos tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil”, completou Dracena.

No horário do duelo, a previsão indica temperatura mínima de 4ºC, com sensação térmica real de 3ºC. A última parcial informada pelo Cerro Porteño foi de 25 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que o Nueva Olla, estádio reinaugurado há um ano, receba um público de aproximadamente 40 mil pessoas, acostumado a fazer pressão para os adversários.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO-PAR x PALMEIRAS

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai

Data: 9 de agosto de 2018, quinta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

CERRO PORTEÑO-PAR: Antony Silva; Ignacio Pallas, Marcos Cáceres, raúl Cáceres e Juan Aguilar; Alan Rodríguez, Rodrigo Rojas e Óscar Ruiz; Santiago Arzamendia, Diego Churín e Alfio Ovidio Oviedo

Técnico: Luis Zubeldía

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Gustavo Scarpa, Moisés e Dudu; Deyverson (Miguel Borja)

Técnico: Luiz Felipe Scolari