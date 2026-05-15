Palmeiras busca empate contra o Vitória pelo Brasileirão sub-20

Nesta sexta-feira, o Palmeiras ficou no empate com o Vitória por 2 a 2, na Arena Barueri, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Verdão chegou a ficar atrás no placar no segundo tempo, mas buscou o empate na reta final do jogo e garantiu o ponto em casa.

Situação da tabela

Com o resultado, o Palmeiras se mantém na liderança da competição nacional, com 28 pontos - três a mais que o Vasco, vice-líder. Por sua vez, o Vitória aparece no 10º lugar da tabela, com 16.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp



📋 Resumo do jogo

🟢PALMEIRAS 2 X 2 VITÓRIA🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (12ª rodada)

🏟️ Local: Arena Barueri, em São Paulo

📅 Data: 15 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Palmeiras, aos 28’ do 1ºT

⚽Vitória, aos 7' do 2ºT

⚽Vitória, aos 22' do 2ºT

⚽Palmeiras, aos 30' do 2ºT

Próximos jogos

Palmeiras

Corinthians x Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) 18h

Local: Parque São Jorge, em São Paulo

Vitória

Cruzeiro x Vitória (Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira) 15h

Local: Toca da Raposa, em Belo Horizonte