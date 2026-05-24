Palmeiras bate o RB Bragantino e dorme na liderança do Brasileirão feminino

Neste domingo, o Palmeiras venceu o RB Bragantino por 2 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

VITÓRIA FORA DE CASA TAMBÉM NO BRASILEIRÃO FEMININO! 🤩💚 🏆 Red Bull Bragantino 1x2 Palmeiras

⚽ Greicy e Lorena Benitez.#RBBxPAL #FimDeJogoSEP pic.twitter.com/iMdgwYZQJf — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 24, 2026

Situação da tabela

O Palmeiras assume a liderança provisória do Brasileiro feminino, com 27 pontos, dois a mais que o Corinthians, e torce para um tropeço do rival diante do Mixto, em duelo que ocorre nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília). Já o RB Bragantino segue na 10ª posição, com 17 pontos.

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Resumo do jogo

⚪ RB BRAGANTINO 1 X 2 PALMEIRAS 🟢

Competição: Campeonato Brasileiro Feminino (12ª rodada)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança (SP)

Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Greicy, aos 16' do 1°T (Palmeiras)

⚽ Martina Del Trecco, aos 17' do 1°T (Bragantino)

⚽ Lorena Benítez, aos 27' do 1°T (Palmeiras)

Como foi o jogo

O Palmeiras saiu na frente no início da primeira etapa. Aos 16 minutos, Tainá Maranhão cruzou na medida para Greicy completar de cabeça e abrir o placar. O Bragantino, porém, reagiu um minuto depois, quando Martina completou o levantamento de Tamires e deixou tudo igual no confronto.

As Palestrinas retomaram a frente aos 27. Em boa jogada pela direita, Lorena Benítez emendou um bonito chute de fora da área e marcou o gol da vitória alviverde.

Próximos jogos

RB Bragantino

Jogo: São José x RB Bragantino

São José x RB Bragantino Competição : Copa do Brasil feminina (3ª fase)

: Copa do Brasil feminina (3ª fase) Data e horário : 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 15h (de Brasília) Local: Estádio Martins Pereira, em São José (SP)

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