Palmeiras bate Corinthians na 1ª final da Copa do Brasil sub-17

Palmeiras e Corinthians disputaram a primeira partida da decisão da Copa do Brasil sub-17 na noite desta quarta-feira. No estádio de Itaquera, com gol do atacante paraguaio Aníbal Gabriel durante o segundo tempo, o time alviverde ganhou por 1 a 0.

Com o triunfo em Itaquera, o Palmeiras joga pelo empate para conquistar o título da Copa do Brasil sub-17. A partida decisiva será disputada na próxima quinta-feira, mas ainda não teve local e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Colocado pelo técnico Artur Itiro no intervalo, Aníbal marcou o único gol da partida aos 40 minutos do segundo tempo. Oportunista, o atacante aproveitou a sobra dentro da área após cruzamento vindo da direita para matar no peito e finalizar diante do goleiro Maltos.

Empurrado por mais de 10 mil pessoas em Itaquera, o Corinthians pressionou em busca do empate e chegou a acertar o travessão com Giovanny. Nos instantes finais da partida, torcedores invadiram o campo da arena, sem maiores consequências.

Em vantagem na final da Copa do Brasil, o time sub-17 do Palmeiras encara a Ponte Preta na decisão do Campeonato Paulista da categoria. Depois de ganhar o primeiro jogo por 2 a 1, o time alviverde duela com a equipe de Campinas às 11 horas (de Brasília) deste sábado, no Moisés Lucarelli.