Palmeiras bate Atlético-MG com três de Tainá Maranhão e é vice-líder do Brasileiro

Na noite desta segunda-feira, com três gols de Tainá Maranhão, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 4 a 1, pela 10ª rodada do Brasileirão feminino, na Arena Barueri.
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Situação da tabela
O Palmeiras, com a vitória, retoma a segunda colocação do campeonato e alcança os 21 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, está no 13º lugar, com nove.
Resumo do jogo
PALMEIRAS 4 x 1 ATLÉTICO-MG
Competição: Brasileirão feminino | 10ª rodada
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
Gols
- Tainá Maranhão, aos 7' do 1ºT (Palmeiras)
- Pimentinha, aos 16' do 1ºT (Atlético-MG)
- Tainá Maranhão, aos 41' do 1ºT (Palmeiras)
- Tainá Maranhão, aos 37' do 2ºT (Palmeiras)
- Lorena Benitez, aos 49' do 2ºT (Palmeiras)
Como foi o jogo
Aos 7 minutos, Tainá Maranhão recebeu de Bia Zaneratto e bateu cruzado para colocar o Palmeiras na frente. Aos 16, após pênalti sofrido por Thalita, Pimentinha bateu para defesa de Tapia, mas a própria camisa 55 aproveitou o rebote para empatar.
Aos 41 minutos da etapa inicial, o Palmeiras retomou a vantagem por meio de Tainá Maranhão, responsável por um belo cabeceio dentro da pequena área.
Na etapa complementar, aos 37 minutos, Tainá Maranhão invadiu a área e finalizou com força para marcar o seu terceiro. Aos 49, Lorena Benitez acertou um chute de longe e fechou a goleada.
Próximos jogos
Palmeiras
- Jogo: Santos x Palmeiras
- Competição: Paulistão F | 2ª rodada
- Data e horário: 14/05/2026 - 19h30 (de Brasília)
Atlético-MG
- Jogo: América-MG x Atlético-MG
- Competição: Brasileiro Feminino | 11ª rodada
- Data e horário: 16/05/2026 - 15h (de Brasília)