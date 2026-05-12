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Palmeiras bate Atlético-MG com três de Tainá Maranhão e é vice-líder do Brasileiro

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Foto: Paloma Cassiano / Palmeiras
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 23:16

Na noite desta segunda-feira, com três gols de Tainá Maranhão, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 4 a 1, pela 10ª rodada do Brasileirão feminino, na Arena Barueri.

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Situação da tabela

O Palmeiras, com a vitória, retoma a segunda colocação do campeonato e alcança os 21 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, está no 13º lugar, com nove.

📋 Resumo do jogo

🟢 PALMEIRAS 4 x 1 ATLÉTICO-MG ⚫

🏆 Competição: Brasileirão feminino | 10ª rodada
🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Tainá Maranhão, aos 7' do 1ºT (Palmeiras)
  • ⚽ Pimentinha, aos 16' do 1ºT (Atlético-MG)
  • ⚽ Tainá Maranhão, aos 41' do 1ºT (Palmeiras)
  • ⚽ Tainá Maranhão, aos 37' do 2ºT (Palmeiras)
  • ⚽ Lorena Benitez, aos 49' do 2ºT (Palmeiras)

Como foi o jogo

Aos 7 minutos, Tainá Maranhão recebeu de Bia Zaneratto e bateu cruzado para colocar o Palmeiras na frente. Aos 16, após pênalti sofrido por Thalita, Pimentinha bateu para defesa de Tapia, mas a própria camisa 55 aproveitou o rebote para empatar.

Aos 41 minutos da etapa inicial, o Palmeiras retomou a vantagem por meio de Tainá Maranhão, responsável por um belo cabeceio dentro da pequena área.

Na etapa complementar, aos 37 minutos, Tainá Maranhão invadiu a área e finalizou com força para marcar o seu terceiro. Aos 49, Lorena Benitez acertou um chute de longe e fechou a goleada.

Próximos jogos

Palmeiras

  • Jogo: Santos x Palmeiras
  • Competição: Paulistão F | 2ª rodada
  • Data e horário: 14/05/2026 - 19h30 (de Brasília)

Atlético-MG

  • Jogo: América-MG x Atlético-MG
  • Competição: Brasileiro Feminino | 11ª rodada
  • Data e horário: 16/05/2026 - 15h (de Brasília)

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