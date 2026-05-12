Palmeiras bate Atlético-MG com três de Tainá Maranhão e é vice-líder do Brasileiro

Na noite desta segunda-feira, com três gols de Tainá Maranhão, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 4 a 1, pela 10ª rodada do Brasileirão feminino, na Arena Barueri.

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Situação da tabela

O Palmeiras, com a vitória, retoma a segunda colocação do campeonato e alcança os 21 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, está no 13º lugar, com nove.

Resumo do jogo

PALMEIRAS 4 x 1 ATLÉTICO-MG

Competição: Brasileirão feminino | 10ª rodada

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Gols

Tainá Maranhão, aos 7' do 1ºT (Palmeiras)

Tainá Maranhão, aos 7' do 1ºT (Palmeiras) Pimentinha, aos 16' do 1ºT (Atlético-MG)

Pimentinha, aos 16' do 1ºT (Atlético-MG) Tainá Maranhão, aos 41' do 1ºT (Palmeiras)

Tainá Maranhão, aos 41' do 1ºT (Palmeiras) Tainá Maranhão, aos 37' do 2ºT (Palmeiras)

Tainá Maranhão, aos 37' do 2ºT (Palmeiras) Lorena Benitez, aos 49' do 2ºT (Palmeiras)

Como foi o jogo

Aos 7 minutos, Tainá Maranhão recebeu de Bia Zaneratto e bateu cruzado para colocar o Palmeiras na frente. Aos 16, após pênalti sofrido por Thalita, Pimentinha bateu para defesa de Tapia, mas a própria camisa 55 aproveitou o rebote para empatar.

Aos 41 minutos da etapa inicial, o Palmeiras retomou a vantagem por meio de Tainá Maranhão, responsável por um belo cabeceio dentro da pequena área.

Na etapa complementar, aos 37 minutos, Tainá Maranhão invadiu a área e finalizou com força para marcar o seu terceiro. Aos 49, Lorena Benitez acertou um chute de longe e fechou a goleada.

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Santos x Palmeiras

Santos x Palmeiras Competição: Paulistão F | 2ª rodada

Paulistão F | 2ª rodada Data e horário: 14/05/2026 - 19h30 (de Brasília)

Atlético-MG