Palmeiras avança em tentativa de trazer Goulart por empréstimo

O Palmeiras já anunciou cinco reforços para a temporada de 2019 e segue empenhado em busca de Ricardo Goulart. Em tratativas com o chinês Guangzhou Evergrande, o clube alviverde avançou na tentativa de viabilizar um empréstimo do cobiçado atacante.

O Guangzhou, que tem vínculo com Goulart até janeiro de 2020, está disposto a ceder o jogador, que chegaria ao Palmeiras por empréstimo até o final de 2019. Antes, no entanto, o atacante precisaria renovar o contrato com o clube chinês. A informação foi publicada pelo Lance! nesta segunda-feira.

Juntos, Ricardo Goulart e o técnico Luiz Felipe Scolari enfileiraram títulos pelo Guangzhou. O atacante também trabalhou de maneira bem-sucedida com o diretor de futebol Alexandre Mattos no Cruzeiro, campeão brasileiro nas temporadas de 2013 e 2014.

Cobiçado por clubes brasileiros, Ricardo Goulart se aproximou do Palmeiras nos últimos meses. Aos 27 anos de idade, o atleta vem utilizando as instalações da Academia de Futebol para se recuperar de uma artroscopia no joelho direito e deve estar pronto para retomar as atividades até março.

Até o momento, o Palmeiras contratou o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim). Os cinco foram apresentados e trabalham normalmente na Academia de Futebol.

Sem o meia Agustin Allione, a caminho do Rosario Central, o elenco comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou em dois períodos na segunda-feira. Nesta terça, o atacante Carlos Eduardo concederá sua primeira entrevista como jogador do Palmeiras.