Palmeiras aumenta mandato, e Leila pode ser candidata em 2021

Em assembleia geral de sócios, realizada neste sábado, o Palmeiras aumentou a duração do mandato presidencial de dois para três anos. A empresária Leila Pereira, conselheira e patrocinadora do clube, não confirma o desejo de se candidatar em 2021, mas, com a alteração, ganha o direito de fazê-lo.

“Acabou agora a apuração e venceu o ‘sim’, mas sabe quem saiu verdadeiramente vitorioso? O Palmeiras. Agora, teremos tranquilidade para o presidente administrar durante três anos, seja ele quem for. Estou muito feliz, porque nossa luta sempre foi pelo melhor para o Palmeiras”, disse Leila Pereira por meio de vídeo postado no Twitter.

Em maio, o Conselho Deliberativo propôs um pacote de mudanças no estatuto. Para serem efetivadas, as alterações precisaram da aprovação de metade mais um dos sócios votantes em assembleia geral, realizada neste sábado com a participação de 2.152 associados.

Na principal mudança, a duração do mandato presidencial foi aumentada em um ano. A proposta acabou aprovada com 1.383 votos a favor, 753 contra e 16 abstenções. Na medida em que a alteração já vale a partir do próximo pleito, marcado para novembro, Leila Pereira, atual conselheira, poderia ser candidata em 2021.

A aprovação do aumento do mandato presidencial de dois para três anos é uma vitória política da atual gestão, encabeçada por Maurício Galiotte. No período que antecedeu a assembleia geral, Leila Pereira, aliada do presidente, promoveu intensa campanha pelo “sim”.

Os associados votaram “sim” ou “não” para outras questões, algumas meramente burocráticas. Em uma decisão importante, os sócios aprovaram as alterações para atender aos requisitos da Lei de Incentivo ao Esporte. A única proposta que não passou foi a de manter a composição do Conselho Deliberativo, sem diminuir os 148 vitalícios – assim, ela volta ao órgão.