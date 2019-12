Palmeiras atinge seu melhor aproveitamento no Allianz Parque em 2019

O Palmeiras terminou 2019 em meio a uma turbulência, com as demissões do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos na reta final de Campeonato Brasileiro. Mesmo sem títulos neste ano, entretanto, o Verdão teve números recorde no Allianz Parque.

Com 18 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas em 26 jogos, o Palestra teve 76% de aproveitamento em sua casa. Dessa forma, o desempenho de 2019 torna-se o melhor da equipe desde a inauguração do Allianz.

O índice desta temporada supera ligeiramente os de 2017 (75%), 2016 (73%) e de 2015 e 2018 (71%). Já o pior ano do Verdão em seu estádio foi no de estreia, em 2014, quando a equipe teve apenas 17% de aproveitamento.

Além disso, o percentual de vitórias (69%) do Palmeiras em 2019 no Allianz Parque alcançou o de 2016, igualando-se como o maior desde a inauguração da arena. A equipe alviverde teve ainda o seu menor percentual de derrotas (12%) e a sua menor média de gols sofridos (0,46) no período.

Os bons números, entretanto, não se refletiram em títulos e o Verdão conviveu com protestos de sua torcida na reta final do ano. Já pensando em 2020, a diretoria trouxe Anderson Barros para o cargo de Alexandre Mattos e busca a contratação de Sampaoli para comandar a equipe.