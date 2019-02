Palmeiras atende torcida e define ingressos populares no Allianz Parque

A torcida organizada Mancha Alviverde anunciou nesta quarta-feira que, através de duas reuniões com a diretoria do Palmeiras, convenceu o clube a disponibilizar ingressos populares para jogos no Allianz Parque. O duelo contra o Santos, neste sábado, já contará com bilhetes comercializados a R$ 50 para o Gol Norte.

Os ingressos populares serão comercializados na Arena alviverde nos dias anteriores aos jogos, com carga limitada. Além disso, o clube irá diminuir o valor das entradas para os torcedores visitantes – o clássico segue com torcida única.

Como exemplo, os torcedores argentinos do San Lorenzo teriam de pagar R$ 250 para acompanhar o jogo pela Copa Libertadores da América, no Allianz Parque. Isso fazia com que os hermanos cobrassem o mesmo valor dos palestrinos para o duelo no país vizinho. Agora, ficou definida uma reciprocidade de R$ 100, que deverá ser negociada também com outros times.

Antes da mudança, o Palmeiras havia divulgado um comunicado oficial argumentando contra as reclamações de parte dos torcedores. Segundo a equipe, para analisar o valor dos bilhetes, é necessário ter em mente o plano de sócios-torcedor.

No entender do clube, o ingresso mais popular da Arena palestrina é de R$ 48,33. Para chegar no valor, a conta considerada toma como base o Plano Ouro do Avanti, em que o associado paga R$144,99 por mês e tem direito a 100% de desconto nos ingressos para o Setor Gol Norte, considerando que o clube faça três jogos em casa e este torcedor compareça em todos.

Confira na íntegra o comunicado oficial da Mancha Verde:

Comunicado a toda coletividade palmeirense!!!

Se não há luta, não há conquista…

A Mancha Alvi Verde travou uma luta contra a elitização no estádio e muitos pensaram que seria em vão, que não seríamos ouvidos e nada mudaria.

Após 2 reuniões com a diretoria do Palmeiras e algumas conversas, aqui está o resultado dos nossos protestos: cota de ingressos a preço popular e reciprocidade para com os visitantes.

Será, enfim, vendido em todo jogo no Allianz Parque, ingresso acessível a R$50.

Entendemos que todos os palmeirenses, de todas as classes sociais, têm direito de estar dentro do estádio. E os valores atualmente praticados pesam para aqueles que recebem um salário mínimo ou menos.

Ingresso a preço mais acessível foi/é o carro chefe dos nossos protestos e essa conquista não foi fácil. Muitos empecilhos foram colocados, mas enfim conseguimos, considerando o custo operacional da arena.

No começo será uma cota limitada, vendida um dia antes de cada partida, e continuaremos lutando para aumentá-la.

Os ingressos populares serão comercializados nas bilheterias do Allianz Parque, já para o jogo contra o Santos:

Data: 22/02, a partir das 9 horas

Local: Bilheteria Matarazzo

1 ingresso por pessoa, mediante cadastro do CPF.

RECIPROCIDADE PARA VISITANTES

Com o valor alto para os visitantes no Allianz Parque, quando nossa torcida era a visitante, os preços sofriam “reciprocidade”, ou seja, tinham alto valor. Quem viajava para ver o Palmeiras ou queria ver no interior, não tinha condições de assistir ao time ou ia com o dinheiro contado.

Pedimos reciprocidade e conseguimos!

De início, o clube negociou com o San Lorenzo da Argentina, que cobraria ingressos no valor de R$ 250, e ficou definida a reciprocidade com o valor de R$100.

Ainda está longe de ser o ideal, mas os nossos protestos começaram a dar resultado. Agora, esperamos que a nossa diretoria olhe para o nosso povo e não deixe com que nos sacrifiquem com preços altos, muitas vezes em estádios que não têm condição nenhuma para abrigar jogos de grande porte.

Batalharemos para que a reciprocidade seja mantida no Campeonato Brasileiro.

Os protestos continuarão e, logo mais, informaremos a todos o que conseguimos sobre a diminuição no preço do Avanti e a gratuidade para as crianças em todos os setores.

É só o começo. Um por todos e todos por um!

Diretoria Mancha Alvi Verde