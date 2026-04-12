Palmeiras aposta em bom histórico contra Diniz para manter 100% em clássicos no ano

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde defende o 100% de aproveitamento em clássicos na temporada e aposta no bom histórico contra Fernando Diniz, técnico do rival, para sustentar a invencibilidade.

A consistência do Palmeiras em duelos contra os principais adversários estaduais tem sido um dos trunfos do time em 2026. Até aqui, o Verdão venceu todos os confrontos diante de Corinthians, Santos e São Paulo. O último Derby aconteceu em fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras venceu por 1 a 0, fora de casa, com gol de Flaco López.

Fernando Diniz já foi adversário do Palmeiras em 16 oportunidades, retrospecto que teve início em 2011, na vitória alviverde por 3 a 1 sobre o Paulista de Jundiaí, pelo Estadual daquele ano. Ao todo, são oito vitórias do Palmeiras, três de equipes comandadas por Diniz e cinco empates.

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Retrospecto do Palmeiras em clássicos contra o Diniz

Em clássicos, o treinador enfrentou o Verdão em quatro ocasiões: três à frente do São Paulo, entre 2019 e 2020, e uma comandando o Santos, em 2021. Contra o Tricolor, o Palmeiras somou uma vitória, uma derrota e um empate. Já diante do Peixe, venceu o único compromisso disputado.

Ao longo da carreira, Fernando Diniz já comandou oito clubes contra o Palmeiras: Paulista, Osasco Audax, Athletico Paranaense, São Paulo, Santos, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. O confronto mais recente ocorreu quando Diniz treinava o Cruzmaltino, partida vencida pelo Verdão por 3 a 0.

Se, por um lado, Diniz fará seu primeiro clássico no comando do Corinthians, a comissão técnica do Palmeiras chega ao 72º clássico desde a chegada de Abel Ferreira. São 36 vitórias, 20 empates e 15 derrotas no período. Desses duelos, 22 foram contra o Corinthians, com nove vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Suspenso pelo STJD, Abel Ferreira não estará à beira do gramado e será substituído pelo auxiliar João Martins.

Veja todos os jogos do retrospecto Diniz x Palmeiras: