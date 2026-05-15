Palmeiras anuncia venda de ingressos para jogo da Libertadores

Nesta sexta-feira, o Palmeiras anunciou que a venda dos ingressos para o jogo com o Junior Barranquilla, pela Libertadores, terá início na terça-feira, às 12h (de Brasília) com exclusividade aos sócios-torcedores. As equipes medem forças no dia 28, às 19h, no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores do Palmeiras contarão com os descontos correspondentes ao plano contratado e terão prioridade exclusiva na compra online dos ingressos até quinta-feira (21), às 10h. Após esse horário, as entradas serão disponibilizadas ao público geral.

A comercialização para os associados do programa Avanti acontecerá de forma escalonada, seguindo a pontuação do rating de cada torcedor, organizada em níveis de zero a cinco estrelas.

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Torcedores que não fazem parte do Programa Avanti podem comprar os seus ingressos com os seguintes preços:

Geral Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]

Gol Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Gol Sul: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]

Central Leste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]

Central Oeste: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]

Superior Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Superior Sul: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Superior Leste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

Superior Oeste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

Situação do Palmeiras

No Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira é o líder da Série A, com 34 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o Flamengo. O Verdão defende uma invencibilidade de 16 jogos entre todas as competições.

Já pela Libertadores, o Palmeiras é o líder isolado do Grupo F, com oito pontos - apenas um a mais que o Cerro Porteño, que aparece na segunda posição, com sete. Na última rodada, venceu o Sporting Cristal por 2 a 0.