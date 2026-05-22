Palmeiras anuncia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense; veja preços e como comprar

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira que o início das vendas dos ingressos para a partida contra a Chapecoense começa na próxima segunda-feira, às 12h (de Brasília). O jogo acontece no Allianz Parque, no próximo domingo, dia 31, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.
Os sócios-torcedores do clube terão direito aos descontos conforme o plano escolhido e contarão com prioridade exclusiva na compra online dos ingressos até quarta-feira, às 10h. Após esse prazo, as vendas serão abertas ao público em geral.
A comercialização para os associados do programa Avanti ocorrerá de forma escalonada, de acordo com o rating de cada torcedor, dividido entre zero e cinco estrelas. Já a venda aos sócios do clube e proprietários de cadeiras cativas terá início na segunda-feira, às 12h, e seguirá até sábado, às 18h, exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.
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Veja os preços dos ingressos:
Geral Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]
Gol Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]
Gol Sul: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]
Central Leste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
Central Oeste: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]
Superior Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]
Superior Sul: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]
Superior Leste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
Superior Oeste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
Situação do Palmeiras
No Brasileirão, o Palmeiras lidera a Série A com 35 pontos e mantém uma vantagem de quatro sobre o Flamengo. A equipe, porém, vem de um revés diante do Cerro Porteño, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, resultado que interrompeu uma sequência invicta de 17 jogos na temporada.