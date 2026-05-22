Palmeiras anuncia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense; veja preços e como comprar

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira que o início das vendas dos ingressos para a partida contra a Chapecoense começa na próxima segunda-feira, às 12h (de Brasília). O jogo acontece no Allianz Parque, no próximo domingo, dia 31, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.

Os sócios-torcedores do clube terão direito aos descontos conforme o plano escolhido e contarão com prioridade exclusiva na compra online dos ingressos até quarta-feira, às 10h. Após esse prazo, as vendas serão abertas ao público em geral.