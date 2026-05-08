Palmeiras anuncia venda de ingressos para jogo com o Cerro Porteño pela Libertadores

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira, os detalhes da venda de ingressos para o jogo contra o Cerro Porteño, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os bilhetes começam as serem comercializados na segunda-feira, às 12h (de Brasília).

Os sócios-torcedores do Verdão contarão com os descontos previstos em seus respectivos planos e terão prioridade na compra online dos ingressos até quarta-feira (13), às 10h. Após esse período, as vendas serão abertas ao público geral.

Confira os preços para os sócios-torcedores:

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Veja os ingressos para não sócios:

Geral Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]

Gol Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Gol Sul: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]

Central Leste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]

Central Oeste: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]

Superior Norte: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Superior Sul: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada]

Superior Leste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

Superior Oeste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, fora de casa, com gols de Ramón Sosa e Flaco López. Agora, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira soma oito pontos, na liderança do Grupo F.

Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras x Cerro Porteño (Copa Libertadores - 5ª rodada)

Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira) às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo