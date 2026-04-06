Palmeiras anuncia técnico ex-São Paulo para o sub-20

O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do treinador Allan Barcellos, para a equipe sub-20. Ele chega para assumir o lugar deixado por Lucas Andrade, que assumiu a Seleção Brasileira sub-20 e Olímpica.

O profissional de 33 anos teve o São Paulo como último clube. Ele deixou o Tricolor nas últimas semanas após se frustrar com promessas não cumpridas da diretoria.

"Fico muito feliz, pelo convite por estar aqui hoje representando as cores do Palmeiras. É um uma categoria extremamente vencedora, protagonista, com muitos atletas talentosos e que vem alcançando esse protagonismo significativo, não só em termos de de resultado, de vitórias, de títulos, mas em especial promoções a profissional, e jogadores de muito impacto", declarou em sua chegada.

"Para mim é um privilégio estar participando desse processo, aprendendo com as pessoas aqui e obviamente tentar auxiliá-los da melhor maneira possível para continuar exercendo essa capacitação desses atletas no mais alto nível para o departamento profissional. É aquilo que a gente prospera e espera colaborar", seguiu.

A carreira de Allan Barcellos

Após nove anos na base do Grêmio, Allan chegou ao São Paulo em 2022, contratado como técnico do sub-13. Em rápida ascensão, passou pelo sub-15 e sub-17 e, em maio de 2024, assumiu o comando do sub-20 do Tricolor.

À frente da categoria, o Barcellos conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2025) e o bicampeonato da Copa do Brasil (2024 e 2025).

Situação do Palmeiras sub-20

Atual bicampeão, o Palmeiras é o líder e está invicto no Brasileiro sub-20, com dez pontos somados em quatro partidas disputadas. Ainda neste ano, as Crias da Academia disputam o Campeonato Paulista da categoria, que tem início previsto para maio.