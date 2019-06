Palmeiras anuncia participação no Torneio da Flórida em 2020

Em 2020, o Palmeiras participará pela primeira vez do Torneio da Flórida, nos Estados Unidos. Na manhã desta segunda-feira, o clube anunciou a participação no campeonato de pré-temporada, que acontecerá entre 13 e 20 de janeiro do ano que vem. Além do Verdão, o Atlético Nacional, da Colômbia, também confirmou participação.

Cada time joga apenas duas partidas no torneio, e o campeão é aquele que somar mais pontos. Em seis edições disputadas, o Brasil já levou três títulos: Atlético-MG (2016), São Paulo (2017) e Flamengo (2019).

“Assim como aconteceu em 2018, quando levamos o time para disputar amistosos no Panamá e na Costa Rica, o objetivo da participação na Florida Cup é criar laços mais fortes entre atletas e comissão técnica e, claro, preparar a equipe para a temporada 2020. Vamos passar uma semana juntos, com ótima estrutura preparada pela organização do evento e grandes adversários”, afirmou Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras.

Os jogos serão disputados no Exploria Stadium, casa do Orlando City. Além disso, o evento ainda contará com show da cantora Ivete Sangalo e com o “FC Legends 5v5”, que levará grandes ídolos dos clubes participantes para uma disputa de futebol cinco contra cinco.