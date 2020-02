Palmeiras anuncia mudança do sistema de venda de ingressos

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira um novo sistema de venda de ingressos, que entrará em vigor no dia 15 de março. Com a alteração, o Verdão passa a ter um único site para os torcedores adquirirem as entradas. A nova plataforma valerá tanto para sócios Avanti como para o público em geral, diferentemente do formato anterior, em que havia dois sites diferentes.

O novo sistema foi aprovado depois de dois testes realizados pelo clube em treinamentos abertos no Allianz Parque. Assim, no próximo mês de março, encerra-se oficialmente a parceria entre o clube alviverde e a empresa FutebolCard, que durou por 12 anos.

Além disso, o Palmeiras anunciou a reformulação do rating, sistema de pontuação do programa Avanti baseado na frequência do sócio nas partidas em que o Verdão atua como mandante. O número de pontos define a prioridade do torcedor no momento da compra dos ingressos dos jogos seguintes.

Atenção, #FamíliaPalmeiras! ⚠

Depois dos testes realizados com o treino no Allianz Parque, agora é oficial: o nosso sistema de venda de ingressos irá mudar! Você precisa se recadastrar no novo site. Saiba como 👇#AvantiPalestrahttps://t.co/hscNIEVq5p — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2020

Agora, a pontuação de frequência do sócio alviverde será calculada considerando os 10 últimos jogos oficiais do clube como mandante. Assim, o total de pontos somados pelo adepto do Avanti pode aumentar, diminuir ou se manter depois da cada partida.

O próximo compromisso do Palmeiras no Allianz Parque está marcado para o dia 7 de março, sábado, às 17h (de Brasília), contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. Antes disso, o Verdão joga fora de casa contra o Santos, pelo Paulistão, e contra o Tigre, da Argentina, pela Copa Libertadores.