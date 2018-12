Palmeiras anuncia jogo de despedida para Zé Roberto no Allianz

Aposentado desde o fim do ano passado, Zé Roberto ganhará uma partida de despedida. O jogo festivo, anunciado pelo Palmeiras por meio de seu site oficial nesta quinta-feira, está marcado para as 11 horas (de Brasília) do próximo dia 13 de janeiro, no Allianz Parque.

De acordo com o clube alviverde, “diversos ídolos que atuaram” com o protagonista participarão do duelo entre os times batizados de Amigos do Zé e Palmeiras de Todos os Tempos. Os ingressos estarão à venda a partir de 17 de dezembro, com desconto para os sócios-torcedores.

O Palmeiras promete ainda ações especiais para comemorar o decacampeonato brasileiro e a primeira aparição do novo uniforme, desenvolvido pela Puma, no Allianz Parque. O evento será exibido pelo Esporte Interativo por meio do canal TNT, marcando o início da parceria para transmissão dos jogos do clube em TV fechada.

Com passagens por times como Real Madrid, Bayern de Munique, Santos e Flamengo, além da Seleção Brasileira, Zé Roberto encerrou a carreira pelo Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, ele marcou 10 gols em 133 partidas pelo clube alviverde.

Escalado para enfrentar o Botafogo pela edição do ano passado do Campeonato Brasileiro, ele é o atleta mais velho a jogar pelo Palmeiras, com 43 anos, 4 meses, e 21 dias. Desde que encerrou sua longa trajetória, Zé Roberto atua como assessor técnico do clube alviverde.