Palmeiras anuncia acordo de transmissão com a Globo

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras anunciou, em nota oficial, um acordo com a Rede Globo para transmissão de suas partidas em TV aberta e no pay-per-view. O contrato assinado é válido por seis anos. O primeiro jogo transmitido, no canal Premiere, já será neste sábado, dia 25, às 16h (de Brasília), quando o Verdão encara o Botafogo.

O clube paulista era o único na disputa do Brasileirão que ainda não tinha um acordo com a emissora carioca. Até a atual rodada da competição, a 5ª, a equipe teve três partidas transmitidas pelo grupo Turner, além de duas sem transmissão em nenhum lugar.

O presidente Galiotte se mostrou satisfeito com o acordo. “Tivemos os nossos pleitos atendidos a contento e assinamos um contrato com duração de seis anos”, disse, em comunicado.

O Grupo Globo também divulgou uma nota oficial e sinalizou o contrato como positivo. “A negociação foi considerada satisfatória para as duas partes e seguiu em linha com o novo modelo de remuneração dos direitos de transmissão, que fortalece ainda mais os clubes e o futebol brasileiro, sempre respeitando as condições de mercado”, afirmou.

“O contrato é válido para o período de 2019 a 2024 e segue o novo modelo, aplicado para os demais clubes. Do total da cota de TV, 40% serão divididos igualmente entre os 20 participantes, 30% serão destinados à premiação para os 16 primeiros colocados e 30% serão distribuídos pelo volume de jogos exibidos na TV aberta”, completou a emissora.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube e assinada pelo presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte:

“Informo aos nossos milhões de torcedores que entramos em acordo com a TV Globo sobre os direitos de transmissão para tv aberta e pay per view em relação ao Campeonato Brasileiro. Tivemos os nossos pleitos atendidos a contento e assinamos um contrato com duração de seis anos.

Quero agradecer ao torcedor palmeirense, que compreendeu a importância de todo esse processo e esteve sempre ao nosso lado durante a negociação, sendo fundamental e determinante para o sucesso dessa operação. Temos novamente a oportunidade de demonstrar a importância e o valor de nossa marca, consumindo os produtos com transmissão de jogos do Palmeiras”

Confira a nota oficial divulgada pela Rede Globo:

“Globo e Palmeiras finalizaram a negociação para transmissão, na TV aberta, no Premiere e na internet, dos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. Portanto, neste sábado, dia 25, já haverá transmissão de Botafogo x Palmeiras, às 16h, para assinantes do Premiere.

A negociação foi considerada satisfatória para as duas partes e seguiu em linha com o novo modelo de remuneração dos direitos de transmissão, que fortalece ainda mais os clubes e o futebol brasileiro, sempre respeitando as condições de mercado. O contrato é válido para o período de 2019 a 2024 e segue o novo modelo, aplicado para os demais clubes. Do total da cota de TV, 40% serão divididos igualmente entre os 20 participantes, 30% serão destinados à premiação para os 16 primeiros colocados e 30% serão distribuídos pelo volume de jogos exibidos na TV aberta.

Agora com todos os times, as transmissões do campeonato, acompanhadas de uma cobertura do tamanho da paixão do brasileiro pelo futebol, reforçam o compromisso do Esporte, transversal a todas as plataformas Globo, com esse sentimento. Em todas as telas da Globo, o Brasileirão é um espaço plural de clubes e torcidas, de todas as paixões do torcedor“.