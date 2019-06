Palmeiras anuncia a contratação do volante Ramires

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras anunciou a contratação do volante Ramires. O jogador estava sem clube desde a rescisão com o Jiangsu Suning. O meio-campista, com passagem por Benfica, Chelsea e Seleção Brasileira assinará com o Verdão por quatro anos.

Ramires se destacou no futebol brasileiro defendendo o Cruzeiro, e depois foi vendido aos Encarnados, onde faturou o título português. Ao lado de Cech, Lampard e Drogba, o volante foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões de 2012 pelo Chelsea. Nos Blues, o atleta também ganhou o Campeonato Inglês e a Liga Europa. O jogador irá reencontrar o técnico Luiz Felipe Scolari. Ambos trabalharam juntos na Copa do Mundo de 2014.

O jogador, inclusive, já deu suas primeiras palavras como jogador do Verdão. “Fala família Palmeiras, é com muita honra que venho dizer que também faço parte dessa família. Vamos em busca de grandes conquistas. Avante, Palestra”, afirmou.

Com a contratação de Ramires, o Palmeiras passa a ter sete volantes no elenco. São eles: Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, Thiago Santos, Jean, Matheus Fernandes e agora o recém-contratado.

