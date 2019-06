Palmeiras anuncia 27 mil ingressos vendidos para duelo contra Athletico

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras anunciou 27 mil ingressos vendidos antecipadamente para a partida contra o Athletico-PR, no Allianz Parque. Líder do Brasileirão, com 16 pontos, os comandados de Felipão entram em campo neste sábado, dia 9, às 16h30 (de Brasília), pela oitava rodada.

Os sócios-torcedores palmeirenses tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até o último sábado, às 10h (de Brasília), quando começou a comercialização para o público em geral.

Nas bilheterias do Portão B do Allianz Parque, localizado na Avenida Francisco Matarazzo, a torcida poderá comprar a entrada entre os dias 6 e 7 de junho, das 10h (de Brasília) às 17h (de Brasília). No dia do jogo, caso haja disponibilidade de ingressos, as vendas acontecerão pela internet (até o início do confronto) e nas bilheterias do Allianz Parque, das 10h (de Brasília) até o intervalo do jogo, com exceção das localizadas no Portão A, na Rua Palestra Itália, que realizarão apenas as retiradas de ingressos comprados virtualmente.

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte – R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada] Gol Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada] Central Leste – R$ 170,00 [R$ 85,00 meia-entrada] Central Oeste – R$ 230,00 [R$ 115,00 meia-entrada] Superior Norte e Sul – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada] Superior Leste e Oeste – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada] Superior Visitante – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Torcidas Organizadas: apenas o setor Gol Norte (acesso pelo Portão B) permite a entrada de torcedores com trajes de Torcidas Organizadas. Nos demais setores do Allianz Parque, a entrada não é permitida.