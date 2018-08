Palmeiras alcança marca de quatro jogos sem sofrer gols

Com a vitória diante do Cerro Porteño no Paraguai, o Palmeiras alcançou uma série de marcar importantes. O triunfo por 2 a 0 garantiu a manutenção da invencibilidade alviverde na Libertadores e dos 100% de aproveitamento da equipe fora de casa na competição. Além disso o Maior Campeão do Brasil se manteve sem sofrer gols há quatro jogos.

“Se a gente conseguir manter nosso gol zerado, a chance de vencermos a partida é maior. Temos que nos manter concentrados o máximo possível. A dupla de zaga mudou nesses jogos, mas conseguimos manter o padrão e isso mostra que o sistema defensivo tem sido forte. É um bom começo para termos sucesso”, afirmou o goleiro Weverton.

Nas quatro partidas, o Palmeiras teve sua zaga formada por Luan e Thiago Martins, Thiago Martins e Antônio Carlos, e Antônio Carlos e Edu Dracena (2x). No período, foram duas vitórias, contra Paraná e o próprio Cerro Porteño, além de empates sem gols contra Bahia e América-MG.

Neste ano, a equipe ainda comandada por Roger Machado conseguiu alcançar a marca de cinco duelos sem ter as redes balançadas, ainda durante o Campeonato Paulista. O feito também foi repetido em 2008 com Vanderlei Luzemburgo no comando.

Para igualar as marcas, o time de Felipão encara o Vasco neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo vai marcar a estreia do treinador na Arena e do novo uniforme III do Maior Campeão do Brasil.