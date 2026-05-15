Palmeiras alcança maior série invicta desde 2022 e tenta manter embalo contra o Cruzeiro

O Palmeiras conseguiu a tão desejada classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e ainda o fez em grande estilo. O Verdão, mesmo com reservas, goleou o Jacuipense por 4 a 1 (7 a 1 no placar agregado), no Estádio do Café, em Londrina (PR), e avançou à próxima fase da competição nacional com autoridade.

O Verdão chegou ao 16º jogo de invencibilidade com a vitória diante da Jacuipense. Já são 11 vitórias e cinco empates, com 25 gols marcados e nove sofridos, entre as três principais competições disputadas na temporada: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Alviverde, vale lembrar, já ganhou o Paulista em 2026.

O Palmeiras venceu Mirassol, Botafogo, São Paulo, Grêmio, Bahia, Athletico-PR e Red Bull Bragantino, e empatou com Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Já na Copa do Brasil, bateu a Jacuipense duas vezes. Por fim, na Libertadores, ganhou de Sporting Cristal-PER (duas vezes) e empatou com Cerro Porteño-PAR e Junior Barranquilla-COL.

De volta para reforçar o Verdão! 💪 Desfalques diante do Jacuipense, Andreas Pereira, Arthur e Allan estão recuperados e hoje treinaram integralmente na Academia de Futebol! 🟢⚪ pic.twitter.com/mRGUbYFhod — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 14, 2026

Esta já é a segunda maior série invicta vivida pelo clube palestrino em um único ano. A primeira aconteceu ainda em 2022, quando a equipe ficou 19 jogos sem saber o que é perder. Em 2023 e 2024, o Palmeiras chegou à marca de 15 partidas de invencibilidade, mas ainda não havia alcançado o 16º jogo.

A maior invencibilidade do time alviverde com Abel Ferreira, sem contar apenas uma única temporada, aconteceu entre o final de 2023 e o início de 2024. Na oportunidade, foram cinco jogos sem perder na reta final do Brasileiro, e outros 15 no início da temporada seguinte, no Campeonato Paulista.

Caso não perca até a parada para a Copa do Mundo, o Palmeiras tem chance de igualar e até de ultrapassar a histórica invencibilidade, a melhor conquistada até o momento sob o comando de Abel. O time ainda tem mais cinco jogos antes da pausa no calendário.

O Verdão, inclusive, tem a maior série invicta entre os times da Série A na atual temporada.

Palmeiras tenta manter embalo, e Abel rebate críticas

O Palmeiras, agora, tenta manter o embalo para conquistar mais uma vitória e manter a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Quatro pontos separam o Verdão do Flamengo, que diminuiu a distância para a ponta na última rodada.

Contudo, mesmo com a sequência positiva, o Palmeiras de Abel Ferreira ainda vem sendo criticado pelo futebol apresentado durante os jogos. Questionado sobre o assunto, o treinador português rebateu as críticas.

"Sim, às vezes jogamos mal, outras vezes jogamos bem. Na minha opinião, a nossa primeira fase de construção está melhor do que nunca. A entrada na segunda fase também. Agora, quando muitas equipes jogam em blocos baixos, como aconteceu contra o Remo, temos mais dificuldades. São fatos [sobre haver críticas], mas não somos perfeitos, vamos jogar muitas vezes mal. Mas não são os nossos torcedores, é a mídia. Só porque não podem falar bem dos vossos clubes, falam mal do Palmeiras. Deve ser muito chato, neste momento, não torcer para o Palmeiras. Muito chato mesmo", afirmou.

"Vamos jogar bem e vamos jogar mal, e quando jogar mal, a responsabilidade é minha, e quando jogar bem, é dar mérito aos nossos jogadores, que trabalham muito para ser consistentes. Foram muitos títulos. A única coisa que posso prometer à torcida é que vamos continuar fazendo tudo para lhes dar espetáculo e alegrias, sempre que as condições nos permitirem. Quando não permitir, vamos fazer o que for preciso para ganhar os jogos", concluiu.

Seja com um futebol bonito ou não de se ver, o Palmeiras volta a campo neste sábado para enfrentar o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 16ª rodada da Série A.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Palmeiras x Cerro Porteño (quinta rodada da Libertadores)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)