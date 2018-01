Palmeiras adquire 100% de Keno e estende contrato do atacante

Keno é 100% Palmeiras. Nesta quarta-feira, o atacante renovou contrato com o Verdão e recebeu um aumento salarial do clube. O vínculo anterior se encerrava no final de 2020, enquanto o novo irá durar até o fim de 2021.

O Palmeiras já era dono de 60% dos direitos econômicos do jogador, adquiridos por cerca de R$ 3 milhões no início do ano passado. O clube não divulgou o valor para comprar os 40% restantes, que pertenciam ao São José-RS.

Keno estava na mira do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube sinalizou com uma oferta de 6 milhões de euros (quase R$ 24 milhões), que foi negada pelo Alviverde. Por contrato, se a proposta chegou a ser oficializada, o Palmeiras tinha por obrigação pagar o valor correspondente ao São José-RS para adquirir Keno.

No Verdão, o novo camisa 11 do Palestra soma 56 jogos e 11 gols. Ele deverá ser mais uma vez opção no banco de reservas na partida desta quinta-feira, contra o Red Bull, às 21h (de Brasília), no Palestra Itália.