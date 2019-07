Palmeiras acerta com o atacante Luiz Adriano

Após repatriar Henrique Dourado, o Palmeiras vai contar com mais um reforço para o ataque. Trata-se de Luiz Adriano, que assinou contrato com o Verdão por quatro temporadas. O atacante de 32 anos passa a integrar um elenco com outras quatro opções para a posição, contando com Deyverson, Borja, Arthur Cabral, Henrique Dourado.

Mesmo com a contratação de Henrique Dourado, o Verdão seguiu no mercado em busca de atacantes, uma vez que o “Ceifador” chega por empréstimo válido por seis meses. Luiz Adriano estava no Spartak Moscou desde 2017 e retorna ao futebol brasileiro após 12 anos.

Luiz Adriano tem uma passagem vitoriosa pelo futebol europeu. No Velho Continente o atacante conquistou uma Liga Europa, um Campeonato Russo, uma Supercopa da Itália, uma Supertaça da Rússia, seis Campeonatos Ucranianos, cinco Supertaças da Ucrânia e quatro Taças da Ucrânia.

Para fechar com o Palmeiras, Luiz Adriano estaria abrindo mão de valores que tinha a receber do clube russo. O novo atacante do Verdão atuará no Brasil após passagens vitoriosas por Shakhtar Donetsk e Milan, além do último clube que defendeu, o Spartak Moscou.