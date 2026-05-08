Palmeiras acerta com Botafogo, e Barboza deve chegar na abertura da janela

Por Vinícius Salgado e Guilherme Felici

A negociação entre Palmeiras e Botafogo pela contratação de Alexander Barboza ganhou um novo capítulo. O zagueiro ajustou os últimos detalhes da transferência com o Verdão e deve chegar logo na abertura da janela de transferências, no dia 20 de julho.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, Barboza e Palmeiras formalizaram o contrato na última quinta-feira. No entanto, o jogador quer cumprir o contrato com o Botafogo e atuar na Sul-Americana até a próxima janela.

Antes de deixar o Botafogo, o zagueiro quer atuar em mais partidas pelo clube carioca, com o intuito de sair de "bem" com o torcedor. Barboza leva de exemplo a transferência de seu ex-companheiro Marlon Freitas, que deixou o time para assinar com o Palmeiras, mas não agradou a torcida.

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Além disso, a atual situação extracampo do Botafogo influenciou a decisão. Nesta quinta-feira, inclusive, o time sofreu o segundo transfer ban da Fifa nos últimos 20 dias e está impedido de registrar novos jogadores nas próximas três janelas.

Barboza pelo Botafogo

No Botafogo desde 2024, Alexander Barboza soma 119 atuações pelo clube, com quatro gols marcados e quatro assistências. Nesta temporada, o zagueiro entrou em campo 22 vezes, sendo a maioria como titular da posição.