Palmeiras chega a Fortaleza recepcionado com festa da torcida

A delegação do Palmeiras já está na cidade de Fortaleza, onde encara o Ceará neste domingo, às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após duas vitórias impactantes, o Verdão foi recebido com festa na chegada ao aeroporto.

Para dar mais tempo de trabalho a Roger Machado e proporcionar mais descanso aos jogadores, o Alviverde optou por voar direto de Porto Alegre para Fortaleza, um dia após vencer o Grêmio no sul do país.

Além dos machucados Keno, Diogo Barbosa e Guerra, e do convocado Borja, o Palmeiras não terá Bruno Henrique e Felipe Melo, suspensos com três cartões amarelos. Ambos, porém, estão com a delegação na capital cearense.

O Verdão quebrou em cinco dias a invencibilidade de São Paulo (11 jogos sem perder) e Grêmio (com uma série de dez) e, mesmo com baixas, já pensa em vencer o Ceará fora de casa.

