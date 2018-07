“Paizão’, Felipão é esperança para resgatar futebol de Dudu e Lucas Lima

Com o anúncio da contratação de Luiz Felipe Scolari pelo Palmeiras, boa parte da torcida alviverde começou a criar grandes expectativas para o restante da temporada. Contando com grande aporte financeiro do patrocinador e uma das melhores estruturas do país, o Verdão pode se tornar outro graças ao estilo de seu novo treinador, tido como um verdadeiro ‘paizão’ por muitos jogadores com quem já trabalhou.

Desafetos recentes dos palmeirenses, Dudu e Lucas Lima poderão ser os grandes beneficiados pela chegada de Scolari. A dupla, alvo de muitas críticas da torcida, já se mostrou em diversos momentos abalada psicologicamente e não vem conseguindo desempenhar a sua melhor versão nos últimos jogos. Justamente por isso, há quem acredite que o tratamento com os dois atletas tarimbados não deva ser tão rígido, mas, sim, maleável.

De capitão a detestado, Dudu terá de reencontrar o bom clima dentro do clube após assumir que ficou magoado pelo fato de o Palmeiras não ter aceitado a proposta feita pelo Shandong Luneng para levá-lo ao futebol chinês. Velho conhecido de Felipão dos tempos de Grêmio, o camisa 7 alviverde espera tirar proveito da situação e dar a volta por cima.

Dudu, inclusive, chegou a citar Luiz Felipe Scolari em uma das entrevistas coletivas concedidas neste ano. Na ocasião, o atacante do Palmeiras agradeceu ao treinador por tê-lo ajudado a aprimorar sua técnica nas finalizações quando ainda atuava no Rio Grande do Sul.

Lucas Lima, por sua vez, terá um desafio ainda maior. Precisando lidar com a forte concorrência de Gustavo Scarpa, o meio-campista ainda não mostrou sua melhor versão com a camisa do Palmeiras. Depois de ser cogitado na Europa e ser convocado em algumas oportunidades para defender a Seleção Brasileira, o ex-santista caiu no ostracismo e não vem fazendo a diferença para o Verdão na atual temporada.

O alto salário recebido pelo atleta contribui ainda mais para a falta de paciência da torcida, que viu o desempenho de Lucas Lima cair drasticamente após o Campeonato Paulista, no qual foi muito bem. Resta saber se o camisa 20 irá virar a chave com Felipão junto com Dudu ou se tornará mais uma contratação malsucedida do Palmeiras.

