Pai de Neymar assiste a Palmeiras x Santos ao lado de Leila Pereira

Leila Pereira recebeu um convidado ilustre no camarote da Crefisa/FAM neste sábado para o clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. A proprietária das empresas que patrocinam o Verdão recebeu ninguém mais, ninguém menos que o pai de Neymar Jr, o empresário Neymar da Silva Santos.

O pai de Neymar acompanhou o clássico ao lado de Leila Pereira, que fez questão de publicar em suas redes sociais uma foto ao lado do empresário em seu camarote no estádio alviverde.

“Recebendo a visita do Ney Pai, no Camarote Crefisa/FAM”, escreveu a empresária como legenda da foto.

Recebendo a visita do Ney Pai, no Camarote Crefisa/FAM. pic.twitter.com/ME4PCyOGfP — Leila Pereira (@lpconselheira) February 23, 2019

No ano passado, Leila Pereira e o pai de Neymar já haviam se encontrado em Paris, onde ela assistiu ao duelo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, também estava presente na ocasião.

Apesar de ter sido revelado pelo Santos e se tornado ídolo no clube da Baixada Santista, Neymar já admitiu publicamente que era torcedor do Palmeiras quando criança. Justamente por isso, muitos torcedores alviverdes nutrem a esperança de que, um dia, o craque do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira irá vestir a camisa do Verdão.