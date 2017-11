Organizadas do Palmeiras são punidas até fim do Brasileiro em SP

As torcidas organizadas palmeirenses estão suspensas nos estádios de São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro, por determinação do Ministério Público. A medida, oficializada nesta sexta-feira, foi tomada como punição pelo protesto protagonizado pelos grupos no último domingo.

Reunidos diante da Academia de Futebol, dezenas de torcedores fizeram uma manifestação para cobrar o time antes do jogo contra o Flamengo. Na saída da concentração rumo ao Palestra Itália, o ônibus da deleção foi alvejado por objetos e passageiros acabaram atingidos por estilhaços de vidro, entre eles o atacante Keno.

Por determinação do Ministério Público, as torcidas organizadas não poderão utilizar artigos como uniformes, faixas, bandeiras e instrumentos musicais nos estádios. Efetivamente, a punição será aplicada apenas no duelo com o Botafogo, o único do Palmeiras em casa até o final do Campeonato Brasileiro.

No dia seguinte ao protesto, por meio de nota oficial assinada pelo presidente Maurício Galiotte, o Palmeiras informou que lavrou boletim de ocorrência para solicitar a abertura de inquérito policial. O dirigente foi rebatido por Paulo Serdan, líder da Mancha Alviverde e conselheiro do clube.

Na goleada contra o Sport, aplicada na quinta-feira, o Palmeiras registrou seu pior público no Palestra Itália em jogos oficiais durante a temporada de 2017. Atual terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o time alviverde, já classificado à Copa Libertadores 2018, pega o Avaí às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, na Ressacada.